Villa Carmignani in Collesalvetti (LI)

La manifestazione di interesse in versione integrale e la scheda descrittiva dell’immobile sono pubblicate sul sito www.cassaforense.it .

L’immobile verrà prioritariamente locato o, in subordine, venduto per attività con finalità di interesse sociale, socio-assistenziale o socio-sanitario, ovvero socio-formativo-culturale, con o senza scopo di lucro, attinenti al territorio.

Gli interessati in possesso dei requisiti prescritti devono inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente via PEC all’indirizzo: digregorio@cert.cassaforense.it, entro le ore 13,00 del giorno 29.02.2020.

Il canone di locazione annuo offerto non potrà essere inferiore ad Euro 40.000,00, oltre oneri accessori e spese di manutenzione ordinaria, mentre il prezzo della compravendita non potrà essere inferiore ad Euro 1.650.000,00.

La documentazione concernente l’immobile, ivi compresi gli atti di provenienza del medesimo, ai fini di un’adeguata due diligence da parte degli interessati, sono resi disponibili con le modalità indicate nella suindicata manifestazione di interesse.