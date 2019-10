Torna '100 strade per giocare' a San Giuliano Terme, l’iniziativa (organizzata da Comune di San Giuliano Terme e Consulta del volontariato) che punta alla riscoperta del gioco all’aria aperta e nei luoghi pubblici, per viverli in maniera condivisa.

Appuntamento a domenica 13 ottobre, alle 15.30, in piazza Shelley nel capoluogo, davanti alle terme.

Giochi, balli, sport e creatività al centro della giornata aperta a tutti. Per finire, merenda.

Chi partecipa: Amici di San Giuliano, Arciragazzi, Bagni Crea, Comitato Unitario Handicappati, Feronia, Gente de’ Bagni, Il Gabbiano e Ludoteca Il piccolo mondo di Anna, Laboratorio Artificio, La Stanzina, La Tartaruga, La Zattera, Occhio del Riciclone, Polisportiva San Giuliano Terme, Pubblica Assistenza San Giuliano Terme, Scuola Mondo, Squadra Antincendio Volontari Asciano.