Danza, musica e teatro sotto le '11 Lune' di Peccioli

Un respiro internazionale ma con i piedi ben saldi sul territorio. E' questo l'obiettivo che si propone la rassegna '11 Lune' presentata questa mattina, venerdì 7 giugno, nella Biblioteca comunale Fonte Mazzola, proprio a due passi dal luogo che accoglierà concerti, opera, teatro e danza lungo tutto il mese di luglio. Da Patty Pravo a Max Gazzè, passando dall'opera più conosciuta di Ruggiero Leoncavallo 'Pagliacci', fino al teatro con Giampiero Ingrassia e Sergio Assisi, solo per citare alcuni nomi che calcheranno il palco dell'anfiteatro divenuto ormai punto di riferimento dell'estate pisana e non solo.

"Abbiamo iniziato nella piazza del paese con circa 400 persone - ha sottolineato con orgoglio in conferenza stampa il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni - oggi qualsiasi cosa in scena, anche la più piccola, richiama almeno mille persone". "E' una grande soddisfazione avere nomi come Patty Pravo, vera e propria icona della musica italiana, al fianco di produzioni locali come il musical 'Walt' dei Bohemians e l'opera 'Pagliacci' che vede la partecipazione della nostra scuola di musica - ha affermato ancora Macelloni - con questa rassegna siamo riusciti ad avvicinare al palcoscenico persone del territorio che nella vita svolgono altri mestieri".

Il cartellone 2019 si aprirà con la danza il 1 luglio. 'Il galà di stelle danzanti' vedrà nomi della danza internazionale provenienti dal National Ballet del Canada, di Amsterdam e di Budapest sotto la direzione artistica e regia di Kristian Cellini, una serata che avrà come madrina d'eccezione Lorella Cuccarini. "E' una grande soddisfazione poter mettere in scena creazioni di questo livello, abbiamo raggiunto una qualità davvero eccelsa" ha affermato Cellini in conferenza stampa. Presente alla presentazione anche Gabriele Rossi, conosciuto come attore, ma che si riscoprirà ballerino in un passo a due dello stesso Cellini.

Una regia e una direzione internazionale per 'Pagliacci' al fianco dell'orchestra lirico-sinfonica del Teatro dell'Opera di Volterra, della Corale della Valdera e del Coro di voci bianche Amav, e poi due grandi concerti con Max Gazzè e Patty Pravo, due artisti agli antipodi, proprio con l'intento di abbracciare un pubblico eterogeneo. Non mancherà naturalmente il teatro con grandi nomi come Lucia Mascino e Filippo Timi in 'Il piccolo principe', Sergio Assisi e Sergio Guarnieri in 'Liolà' e Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia in 'Vorrei essere Enrico IV'.

Spazio anche alla cucina con Rubina Rovini che terrà una masterclass per i ristoratori di Peccioli. "Vogliamo dare visibilità al territorio anche dal punto di vista culinario - ha spiegato Rovini, divenuta nota al grande pubblico per la sua partecipazione a 'Masterchef' - proporrò ai partecipanti la creazione di un piatto proprio dedicato alle '11 Lune', un piatto dove ci sarà innovazione ma anche prodotti di aziende locali".

Tornano infine 'Le Notti dell'Archeologia' con l'apertura straordinaria del sito archeologico di Santa Mustiola, dove è stata rinvenuta una cisterna di età romana, testimonianza dell'antico insediamento umano, e dove continuano i lavori di scavo per scoprire altre tracce del passato. L'area quindi, pur rimanendo un cantiere dove gli archeologi operano, verrà resa visitabile attraverso un percorso guidato che permetterà l'osservazione della cisterna completamente restaurata e dei resti della chiesa dedicata a Santa Mustiola.