'11Lune d'Inverno' a Peccioli

Il 6 gennaio a Peccioli la quinta edizione di '11Lune d'Inverno' tra spettacoli, laboratori e bancarelle; una giornata di divertimento per grandi e piccini dalle ore 15 alle ore 19.

Corso Matteotti e via Roma accoglieranno tutto i partecipanti a '11Lune d’Inverno' con bancherelle di dolciumi, prodotti locali e artigianato.

La Filarmonica di Peccioli sfilerà per le vie del paese e si esibirà in Piazza del Popolo con un con concerto dal titolo '11Note d’Inverno'.

A seguire Il Teatro Due Mondi metterà in scena uno spettacolo itinerante, 'Carosello' in cui i personaggi delle fiaba popolare 'I musicanti di Brema' racconteranno una nuova, contemporanea storia su come il mondo stia cambiando.

Sarà poi la volta del Teatro delle Dodici Lune con lo spettacolo di marionette di 'Pinocchio l’avventura', in cui un burbero burattinaio racconta controvoglia la storia di Pinocchio.

All’ingresso della Castellaccia la Compagnia Teatrale Mimesis racconterà la storia di 'Giovannini senza paura'. Uno spettacolo ironico ed emozionante con al centro l’arte del raccontare e del 'portare consiglio'.

Al Museo Archeologico nel laboratorio 'A, B, C... è il momento di decorare' i ragazzi si cimenteranno nell’arte della decorazione diventando dei veri e propri decoratori amanuensi.

Alla Mediateca Comunale si terrà un laboratorio di lingua inglese dal titolo 'Toy Story perché è possibile imparare una nuova lingua divertendosi'.

All’auditorium del Centro Polivalente la compagnia Aretè Ensemble proporrà un viaggio fantastico di un bimbo nel mondo degli alimenti: 'Cibonia': Un viaggio che svelerà il mondo del cibo.

Piazza del Popolo sarà palcoscenico di uno spettacolo di circo acrobatico con la Compagnia Cadute dalle nuvole che si esibirà in numeri mozzafiato con trapezio aereo, tessuti aerei e danza in verticale.

Piazza Fra Domenico sarà illuminata e scaldata con il fuoco di 'Crème & Brûlée', uno spettacolo di due clown che raccontano senza voce e che giocano con il fuoco e parlano d’amore, a ritmo di swing, in un’atmosfera retrò e passeggiate sotto una pioggia di scintille.

Palazzo Fondi Rustici ospiterà la 'Fabbrica dei cartoni': un'attività progettata per far avvicinare i bambini in maniera attiva al mondo dell'animazione, dando loro modo di realizzare un proprio cartone animato in brevissimo tempo.

Palazzo Pretorio sarà una fucina di creatività con tre laboratori: 'Puccini per Piccini' e 'Piccole mani nello zucchero. Infine, con il laboratorio 'Cartlandia', si cereranno fantastiche opere d’arte utilizzando solo la carta.

Le salette espositive di via Lambercione ospiteranno la Filarmonica di Peccioli che organizzerà il laboratorio Musicando per grandi e piccini con giochi musicali e prova degli strumenti musicali.

'Ballando sotto la neve': il pomeriggio si concluderà con una nevicata in Piazza del Popolo a partire dalle ore 18.30. I bambini saranno sorpresi da una cascata di fiocchi di neve al ritmo delle più divertenti note natalizie.

Al bar La Terrazza ci sarà 'L’angolo delle Caricature', al ristorante Audha e a Perfumus il Truccabimbi, all’associazione Yoga e terapie naturali un laboratorio di yoga, alla pasticceria Ferretti si potrà fare merenda con la compagnia di tante fiabe e al bar Centrale Il carretto dello zucchero filato.