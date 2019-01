11Lune d'Inverno festeggia la Befana

A Peccioli il 6 gennaio tanti spettacoli, attività e divertimento con 11Lune d’Inverno. Fra i tanti appuntamenti c'è il mercatino artigianale: Corso Matteotti e Via Roma accoglieranno i partecipanti con bancarelle di dolciumi, prodotti locali e artigianato. 'Carbone e cioccolata con la Befana' è un’iniziativa dei Commercianti di Peccioli che allestiranno una zona ristoro per la distribuzione di cioccolata calda.

Poi ci sono gli spettacoli. La Filarmonica di Peccioli sfilerà per le vie del paese e si esibirà in piazza del Popolo con un concerto dal titolo '11Note d’Inverno'. In 'Incontri ravvicinati con il mago' un prestigiatore, abilissimo con le carte, se ne va in giro con il suo teatrino viaggiante - con tanto di proscenio e siparietto - pronto a stupire chiunque incontri.

In 'I baluardi del delitto' la Compagnia del delitto animerà il centro storico di Peccioli attraverso la messa in scena di un vero e proprio Cluedo vivente, che prevede anche il coinvolgimento degli esercizi commerciali di Piazza del Popolo, rievocando atmosfere gotiche e misteriose, con alcuni riferimenti alla storia pecciolese. Ogni monumento della Piazza e delle vie del centro storico avrà in sé un elemento per risolvere un delitto che prevede il ritrovamento di un cadavere proprio sulla scalinata della Pieve di San Verano, grazie agli attori della Compagnia del delitto. Gli indizi per poter scoprire il colpevole del delitto saranno sparsi anche negli esercizi commerciali del centro storico.

Di e con Silvia Diomelli è 'Soul Wood', uno spettacolo in miniatura che vi accompagna, al ritmo di musica, nel magico mondo delle marionette. Marionette a filo, artigianali, scolpite nel legno, dipinte e vestite di tutto punto, che si muovono in un piccolo mondo costruito su misura per loro e che incontrano i loro spettatori con lo sguardo, suonando, cantando, ballando, volteggiando in aria e facendo magie. Spettacolo capace di parlare, senza parole, a tutti.

Al Museo Archeologico nel laboratorio Tegole, tegoline, tegolette i ragazzi si cimenteranno nell’arte della decorazione diventando dei veri e propri decoratori amanuensi. Presso la Mediateca Comunale invece l’associazione Vivi Teatro proporrà letture animate di fiabe. Francesca Triggiano e Elena Franconi leggeranno fiabe della tradizione popolare nazionale e toscana, classiche e contemporanee per bambini di età compresa fra i 4 e i 9 anni.

All’auditorium del Centro Polivalente sarà la volta dell’attesissimo Biancaneve del Teatro Del Carretto. Lo spettacolo rappresenta un manifesto della poetica teatrale elaborata poi dalla Compagnia, l’orchestrazione di quegli elementi che in seguito verranno sviluppati e che sono tutti quelli dell’artigianato rappresentativo – componenti scenografiche, oggetti, corpi e moti, linee musicali, voci e rumori, luci, superfici e colori, semplici tasti di una tastiera magica organizzata per realizzare i “sogni del teatro”.

Piazza del Popolo vedrà esibirsi il Mattatoio Sospeso con la nuova produzione OUT!, un omaggio alle prodezze acrobatiche di Charlie Chaplin e Buster Keaton. Cacciato di casa! Fuori! Messo alla porta! In mezzo alla strada! Ma la strada alle volte può rivelarsi un regalo e un nuovo amore sarà possibile. Il pubblico sarà da subito rapito dall’ironia e dalla poesia di questa sorta di “melodramma” italiano accompagnato dalle più belle voci del “bel canto” anni ’30. Come un Romeo precipitato cercherà di risalire verso la sua Giulietta… Le prodezze acrobatiche e i numeri di danza verticale sono colorati con la tenerezza di questo clown un po’ maldestro e disperato ma ottimista. Ce la farà a rientrare attraverso la finestra? L’amore non si trova mai là dove ce lo aspettiamo…

E poi tante sorpese in citta. Per info: 0587 672158; Facebook 11Lune a Peccioli.