Tornano le 11Lune a Peccioli: concerti e spettacoli

E' giunta alla sua 14esima edizione 11Lune a Peccioli, la rassegna che nel mese di luglio ospita grandi nomi del teatro e della musica. Rinnovate e stabili le collaborazioni con le realtà più importanti a livello regionale e nazionale: The Other Theater e la Fondazione Teatro Nazionale della Toscana, L.E.G. srl e Waste Recycling. Il festival consolida il proprio ruolo di punto di riferimento per il territorio attraverso l’Accademia Musicale Alta Valdera, fucina di talenti da cui si è attinto per tre diverse produzioni: Tosca, Requiem KV 626, Moulin Rouge UNTOLD. Per il secondo anno consecutivo si è poi rinnovato l’impegno e la convinzione di dedicare due serate alla danza, con la Direzione Artistica di Kristian Cellini.

Il programma

La rassegna inaugura domenica 1 luglio con Tosca, quarta produzione della Fondazione Peccioliper in collaborazione con l’Accademia Musicale Alta Valdera, un’opera tre atti di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, tratta dal dramma omonimo di Victorien Sardou, con grandi nomi del panorama lirico contemporaneo, l’Orchestra Lirico Sinfonico del Teatro dell’Opera di Volterra, la Corale Valdera e l’Accademia Musicale Valdera, direttore e maestro Concertatore, il bulgaro Dian Tchobanov.

Nell’anno dei Mondiali mancati 11Lune, per la prima volta, rende omaggio al gioco più amato dagli italiani con Federico Buffa che ci condurrà, mercoledì 4 luglio, in un viaggio sportivo inatteso e divertente.

Venerdì 6 luglio sarà protagonista uno dei più grandi ballerini di tango a livello internazionale, Miguel Zotto, con uno spettacolo in cui eleganza, sensualità e seduzione si fondono insieme.

Domenica 8 luglio una serata eccezionale che vedrà nella prima parte esibirsi in un galà dedicato al repertorio del balletto classico e neoclassico i danzatori del Teatro dell’Opera di Roma e del Teatro alla Scala di Milano; e nella seconda parte i danzatori dell’Het Nationale Ballet Laura Rosillo Ramirez, Casey L Herd e i danzatori della Compagnia Balletto di Siena, ne La mietitura, una nuova coreografia firmata da Kristian Cellini sullo stile contemporaneo e neoclassico.

Mercoledì 11 luglio uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana, Francesco De Gregori, calcherà il palcoscenico dell’Anfiteatro Fonte Mazzola.

Sabato 14 luglio l’anfiteatro del Triangolo Verde di Legoli, sede dell’impianto di trattamento e smaltimento rifiuti del Comune di Peccioli, accoglierà un esclusivo concerto dell’Orchestra e del Coro del Maggio Musicale Fiorentino, eseguendo una selezione di celebri brani e arie d’opera, sotto la direzione del M° Gaetano d’Espinosa.

Martedì 17 luglio il Museo Archeologico di Peccioli aderirà come ogni anno alle Notti dell’Archeologia con una mostra di gioielli realizzati da Antonio Cagianelli dal titolo “Meandro Metastorico Pop”.

Mercoledì 18 luglio l’evento più atteso dai giovanissimi: Shade in concerto.

Venerdì 20 luglio le storie di Simenon rivivono attraverso le parole di uno degli attori di maggior successo nell’attuale panorama teatrale e cinematografico italiano, il pluripremiato Giuseppe Battiston.

Domenica 22 luglio Grease, una storia d’amore che nasce nelle 'sere d’estate', tanto rock and roll, canzoni indimenticabili e coreografie travolgenti, che hanno reso questa commedia, di cui si festeggiano 40 anni, uno degli spettacoli più amati e seguiti nel mondo.

Martedì 24 luglio l’immensa Laura Morante in Brividi immortali un viaggio poetico, intenso su tradimenti e paure alimentati da vecchi rancori o da accadimenti fortuiti, fraintendimenti e rimpianti.

Giovedì 26 luglio Pierfrancesco Favino introdurrà all’ascolto del Requiem KV 626 di W. A. Mozart, eseguito dell’Orchestra da Camera del Maggio Musicale Fiorentino.

Lunedì 31 luglio la rassegna si concluderà con Moulin Rouge UNTOLD firmata dalla compagnia Bohemians Arte e Musical.

Anche le frazioni di Fabbrica e Ghizzano con i loro eventi entrano nella promozione di 11Lune. A Fabbrica sabato 7 luglio in occasione di Art&Food si esibirà la Rino Gaetano Band, mentre a Ghizzano nel Giardino Sonoro si terrà il consueto appuntamento La Verde Armonia, con due concerti jazz, sabato 14 luglio il Duo jazz in esibirà in Duke Hellington’s sound of love, sabato 21 luglio in Quartetto Sincronie presenterà Le dimore del Quartetto.

Biglietti

Sarà possibile acquistare i biglietti di Tosca e Grease sia presso la biglietteria della Rassegna sia con il servizio Vivaticket in uno dei punti vendita oppure su www.vivaticket.it. Sarà possibile acquistare i biglietti di Francesco De Gregori sia presso la biglietteria della Rassegna sia con il servizio TicketOne in uno dei punti vendita oppure su www.ticketone.it.

La biglietteria è in Piazza del Popolo 5, Peccioli. Orari: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13; mercoledì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.