Lo Spinning® torna ancora una volta sul litorale toscano. Il 12-13-14 luglio è in programma “XX Tirrenia Camp + Event”, l’attesissimo evento organizzato da Fispin SSD a RL, diretto a istruttori di Spinning® titolari di centri e appassionati che quest’anno compie 20 anni.

La formula sarà quella del Camp + Evento. Un team di professionisti si cimenterà per tre giorni su vari argomenti: tecnica dello sport, tecnologia, comunicazione, coaching, quadro normativo di riferimento.

Lo Spinning® arriva in Italia, alla Fiera del Fitness di Rimini, nel giugno del 1995 e a partire da quel momento ha iniziato a diffondersi all’interno dei centri Fitness.

Il Marchio SPINNING®, di proprietà Mad Dogg Athletics Inc., in Italia è concesso in esclusiva a Fispin SSD a RL con sede proprio a Pisa. Fispin è la società sportiva dilettantistica che promuove lo Spinning ® Program attraverso l’organizzazione di formazione ed eventi, grazie ad un team di professionisti ed appassionati che creano una vera e propria community.

Camp: Mercure Hotel Tirrenia Green Park, Via dei Tulipani 1, Calambone (PI) http://www.greenparkresort.com/

Presso il Mercure Hotel Green Park di Tirrenia ore 9,30 convegno medico-sportivo, ore 11.15 convegno fiscale

Evento: Bagni Vittorio Emanuele, Viale del Tirreno 68, Calambrone (PI) https://www.facebook.com/bagni.vittorioemanuele/

Presso i Bagni Vittorio Emanuele ore 18,00 Evento: 180 minuti in cui si alterneranno sul palco 10 Master Instructor provenienti dall’Italia e dal mondo ore 21.30 party in spiaggia con dj set

Confermata la collaborazione con Asi Toscana e con Asi Fitness, attraverso l’inserimento della manifestazione nel programma nazionale del Meeting Fitness.

Il camp è aperto a tutti gli istruttori Spinning® ma anche a tutti gli appassionati e operatori del settore sportivo che vogliono arricchire le proprie conoscenze e competenze, tesserati a Fispin SSD a RL per l’anno in corso.

La e-mail di riferimento per qualsiasi info e chiarimenti è imd@fispinacademy.it. L’intera manifestazione è aperta a coloro che sono tesserati a Fispin SSD a RL per l’anno 2019 Fispin SSD e registrata al Registro CONI e all' EPS ASI n°TOS-PI0350.

