'Darwin day' alla biblioteca Franco Serantini

Il Darwin Day è la celebrazione in onore di Charles Darwin che si tiene in occasione dell'anniversario della sua nascita, il 12 febbraio, in tutto il mondo.

Con il ricordo del padre della teoria dell'evoluzione - e soprattutto del suo coraggio e della sua curiosità - la giornata vuole sottolineare e difendere i valori del pensiero razionale e della laicità, attraverso eventi pubblici per raccontare la scienza agli appassionati.

Quest'anno il Darwin Day verrà celebrato anche nel Comune di San Giuliano, presso la Biblioteca Franco Serantini – Casa della memoria e della cultura di Pisa e San Giuliano T. che, con l'indispensabile supporto del Centro F. Buonarroti Toscana, ospiterà il prof. Francesco Cavalli Sforza con la sua conferenza dal titolo "Perché non esistono le razze ma esiste il razzismo?".

Francesco Cavalli Sforza ha studiato a Berkeley, Trento e Milano, dove si è laureato in filosofia. Ha lavorato come regista e come autore, pubblicando libri di divulgazione scientifica (anche insieme al padre, il genetista Luigi Luca Cavalli Sforza) e volumi di scienze per le scuole. Sarà dunque un'occasione straordinaria per affrontare il tema del razzismo da un punto di vista rigorosamente scientifico.

La conferenza si svolgerà presso la sede dalla Biblioteca Franco Serantini, in via G. Carducci 13, Loc. La Fontina, a Ghezzano, alle 17:30. L'ingresso è libero ed aperto a tutta la cittadinanza,

Si tratta del primo evento che si svolgerà nella nuova sede della Biblioteca che, anche grazie a una straordinaria campagna nazionale di sottoscrizione, è riuscita finalmente a trovare una casa per i suoi preziosi materiali: oltre 50.000 monografie; quasi 6.000 testate di giornali, riviste e numeri unici; 87 fondi archivistici con migliaia di documenti, fotografie, dischi, opere artistiche, carteggi, registrazioni di testimonianze orali, bandiere, manifesti, volantini e cimeli.