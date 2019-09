L'associazione I Cavalieri spegne 20 candeline

Quest'anno l'Associazione I Cavalieri, di cui sono fondatori Laura Pochini e Daniele Conti, compie 20.

Per questo motivo stiamo organizzando una bella festa, per i soci, gli amici, i sostenitori ed anche per coloro che ancora non ci conoscono e desiderano farlo.

Il 15 settembre presso Agrideni a Crespina dalle ore 17:00 alle 22.30. Ci saranno tantissimi motivi di interesse per partecipare: passeggiate con i pony, giochi con i robot, giochi per bambini e ragazzi, letture e tanta musica; ingresso libero.

Per chi desidera, cena a buffet con i prodotti tipici locali. Un ringraziamento a tutti coloro che vorranno condividere la gioia domenica prossima ma anche a coloro che non potranno esserci ed hanno collaborato con Associazione I Cavalieri durante questi 20 Anni di grandi emozioni!