20 anni del Museo della scrittura a San Miniato

Il Museo didattico sulla Civiltà della Scrittura di San Miniato compie 20 anni!

Siamo lieti di invitarvi all'evento che si terrà al museo (via De Amicis 36, San Miniato Basso) sabato 19 ottobre dalle ore 16.30 in poi per ricordare le tappe della storia del museo ed esporre i risultati raggiunti e gli obiettivi per il futuro.

Interverranno:

Loredano Arzilli - Assessore alla Cultura e allo Sport del Comune di San Miniato

Lorenzo Fatticcioni - Direttore dei Musei Civici di San Miniato

Barbara Pasqualetti - Responsabile del servizio museale per la Cooperativa La Pietra d'Angolo



Verranno inoltre proiettati la video intervista "la storia del museo" e il racconto dei 20 anni di attività!

