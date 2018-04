Cosa fare il 25 aprile: idee ed eventi in programma

Con il 25 aprile entra davvero nel vivo la primavera con la speranza di iniziare ad 'assaggiare' un po' di bella stagione magari con un 'antipasto' d'estate.

Quindi per la Festa della Liberazione il must è stare all'aria aperta, approfittando per una gita fuori porta in una delle tante possibilità che offre la Toscana, oppure rilassarsi con una bella scampagnata nel verde o magari far divertire i bambini in un parco tematico, tra animali e giostre.

La provincia di Pisa offre anche appuntamenti di svariato tipo, tra musica e immancabili sagre.

Ecco una lista (in continuo aggiornamento) sugli eventi in programma il 25 aprile...