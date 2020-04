I protagonisti e gli amici di Volterra 2021 raccontano la loro resistenza

Il 25 aprile è la festa dell’Italia libera, democratica e antifascista. Di tutta l’Italia. Si festeggia la Liberazione dalla barbarie nazifascista e anche Volterra vuole raccontare, nel 75° anniversario, questo giorno così importante per il Paese e riflettere sull’importanza di continuare a ricordare questa data.

Vuole farlo con pensieri e immagini, idee e scritti, con uno scambio di emozioni e narrazioni fra generazioni. Sabato 25 aprile, infatti, saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale di Volterra 2021 i video di donne e uomini, ragazze e ragazzi che racconteranno cosa è per loro la Resistenza, con le parole di chi c’era in quei giorni, con tante letture e riflessioni sul senso odierno dell’antifascismo e della nostra Costituzione Repubblicana.

I video sono stati realizzati dai ragazzi e dalle ragazze delle scuole di Volterra, dai 21 ragazzi del LivingLabVolterra2021 che hanno contribuito alla redazione dei progetti del dossier di candidatura e da personalità del mondo della cultura tra cui:

Ritanna Armeni, giornalista e scrittrice

Laura Cleri, attrice

Michele Guerra, assessore alla Cultura di Parma

Alfonso M. Iacono, filosofo

Ledo Prato, coordinatore del piano strategico di Volterra

Francesco Simoncini, scrittore

Massimiliano Tarantino, giornalista e Direttore della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano

Giacomo Trinci, poeta

Paolo Verri, direttore candidatura Volterra Capitale della cultura 2021

Luca Zevi, architetto e urbanista è Vice Presidente nazionale IN/ARCH, progettista del Museo della Shoah

Volterra inoltre ha aderito all’iniziativa nazionale promossa dall’ANPI che invita tutti gli italiani a cantare “Bella ciao” dalle finestre e dai balconi delle case alle 15 di sabato 25 aprile.