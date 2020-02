Degustazione guidata dei formaggi a latte ovino dell’azienda 'Al carli' e cena a tema

L’arte del bere e… in collaborazione con Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) e l’Azienda Agricola Podere “Al Carli” di Valgiano (LU) organizza un evento di approfondimento e degustazione sui formaggi ovini prodotti dall’Azienda ospite, cui seguirà cena con abbinamento di vini a cura del sommelier dell’Enoteca

Ore 19,00 Inizio degustazione

Degustazione di Formaggio primo sale ai fiori in abbinamento a calice di Chardonnay Cile Haras De Pirque

Degustazione di Brie in abbinamento a calice di Montepulciano d’Abruzzo Cantina Tollo

Degustazione di Formaggio muffito in abbinamento a calice di Moscato Liquoroso Ambar Florio

Cena

Crostini di formaggio spalmabile di capra e uova di lompo con calice di Oltrepò Pavese Oltrenero brut 60 mesi sui lieviti Castello del Poggio

Penne cacio (brie, muffito, primo sale ai fiori) e pepe nero selvaggio del Madagascar con calice di Muller thurgau Sofi Trentino Alto Adige Franz Haas

Fantasia di pasticceria secca

Acqua

Caffè

Prezzo per i Soci ONAF € 26,00 a persona; Prezzo per i non Soci € 30,00 a persona. Prenotazione obbligatoria allo 050 8754079.