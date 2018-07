62° Congresso Europeo di Go a Pisa

Pisa ospiterà il 62° Congresso Europeo di Go, dal 27 luglio al 12 agosto. Il Go è un gioco da tavolo di origine cinese (la leggenda ne attribuisce l’origine all’Imperatore Yao) diffuso in estremo oriente e giocato da alcune centinaia di milioni di giocatori nel mondo, prevalentemente in Cina, Corea e Giappone; si è diffuso in Europa e nel mondo a partire dal XX secolo ed è stato fin dagli anni ‘70 oggetto privilegiato di studio per la soluzione di problemi legati all’intelligenza artificiale per la sua grandissima possibilità di combinazioni.

Gli eventi che caratterizzeranno il Congresso, che si svolgerà presso il Palazzo dei Congressi e anche nella splendida cornice del Bastione Sangallo, consisteranno in una serie di tornei, nel Congresso dell’European Go Federation e di seminari scientifici, oltre a una intensa attività didattica e divulgativa del gioco, considerato il gioco più antico del mondo.

Il Go è stato recentemente protagonista dell’ultima battaglia tra l’Essere Umano e l’Intelligenza Artificiale quando, nel marzo del 2016 uno dei più forti giocatori al mondo, il coreano Lee Sedol, è stato battuto da AlphaGo, programma di intelligenza artificiale della farm DeepMind, in una sfida organizzata da Google.

In Italia il gioco è diffuso in una piccola comunità di agonisti sparsi in vari Club in tutto il paese e riuniti nella Federazione Italiana Gioco Go (FIGG). Al Congresso e ai suoi tornei sono già iscritte circa 1300 persone provenienti da tutta Europa con una folta rappresentanza dal resto del mondo. E' la prima volta che il congresso si tiene a Pisa, dove si trova uno dei club di Go più numerosi d’Italia. L’evento ha il patrocinio del Comune di Pisa.