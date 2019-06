Visita guidata al Camposanto Monumentale

7 luglio 2019 h 20:30



Una speciale visita guidata serale alla scoperta dello splendido Camposanto di Piazza dei Miracoli.



Il Camposanto, iniziato nel 1277, era un vero pantheon per la città, dove venivano sepolti i membri delle famiglie più importanti, i rettori e i docenti dell’Università, spesso utilizzando antichi sarcofagi dell’epoca romana. A partire dal Trecento venne avviato un vasto ciclo di affreschi per decorare completamente le pareti dell'edificio. Durante la seconda guerra mondiale il Camposanto e gli affreschi vennero seriamente daneggiati, ma finalmente dopo una lunga e complessa campagna di restauro, oggi è possibile ammirare nuovamente gli affascinanti affreschi ricollocati nella loro posizione orignale



Appuntamento con la guida alle ore 20:30 davanti all'ingresso del Camposanto. La durata della visita è di 1 ora circa,

costo 10 euro (comprensivo di biglietto d'ingresso) gratuito banbini sotto i dieci anni.



Prenotazione obbligatoria

per prenotare scrivere una mail o telefonare ad uno dei seguenti contatti:

info@impegnoefuturo.it

050.894088 dalle 9:00 alle 12:30 dal lunedì al venerdì

349.3695672