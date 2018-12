Weekend dell'Immacolata: il programma degli eventi a Pisa

Tanti gli appuntamenti di questo fine settimana a Pisa nell’ambito di 'Natale di Stelle 2018'.

Sabato 8 dicembre (ore 18.00) in programma in piazza XX Settembre l’accensione dell’albero di Natale donato a Pisa dal Comune di Storo che dalle ore 17.00 offrirà la degustazione gratuita della polenta a cura dei 'Polenter di Storo'. Nel frattempo, spettacolo itinerante tra piazza Vittorio Emanuele II e Borgo del gruppo 'Mabò Band'. Alle ore 18.00 spettacolo de 'I Bei Legami'.

Accensione dell’albero di Natale anche a Marina di Pisa, nel corso dello spettacolo Fantasy Christmas, e accensione della composizione natalizia a Marina di Pisa. A Tirrenia è in programma il mercatino del riciclo, dimostrazioni di vecchi mestieri, spettacoli di magia e artisti itineranti (dalle 08.00 alle 20.00).

Domenica 9 dicembre a Pisa lo spettacolo comico di equilibrismo, giocoleria e magia 'Famiglia Mirabella', (piazza Garibaldi, ore 17.00). A Calambrone, 'Eliopoli Winter Kids', attività di intrattenimento dedicata ai bambini (ore 15.00) e accensione dell’albero di Natale (ore 18.00). A Tirrenia il 'Magico Natale a Tirrenia', con il mercatino del riciclo e dimostrazioni di vecchi mestieri, spettacoli di magia e artisti itineranti (dalle 08.00 alle 20.00) e l’accensione dell’Albero di Natale (ore 17.30).



Il programma

SABATO 8 DICEMBRE

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia - Borgo, 'Mabò Band', spettacolo di animazione comico/musicale itinerante (ore 16.30, 17.30, 18.30).

Pisa, piazza XX Settembre, 'I Polenter di Storo', degustazione gratuita della polenta di Storo (ore 17.00); Accensione dell’Albero di Natale e 'I Bei Legami', ensemble musicale (ore 18.00).

Tirrenia, piazza Belvedere, via Belvedere, via dei Fiori, 'Magico Natale a Tirrenia', Casetta di Babbo Natale, mercatino del riciclo, dimostrazioni di vecchi mestieri, spettacoli di magia e artisti itineranti (dalle 08.00 alle 20.00).

Marina di Pisa, piazza Gorgona e Terrazza delle Baleari, 'Fantasy Christmas', accensione dell’Albero di Natale (dalle 15.00 alle 17.00).

Marina di Pisa, piazza Baleari, Accensione della composizione natalizia (ore 15.30).

DOMENICA 9 DICEMBRE

Pisa, piazza Garibaldi, 'Famiglia Mirabella', spettacolo comico di equilibrismo, giocoleria e magia (ore 17.00).

Calambrone, Eliopoli, 'Eliopoli Winter Kids', attività di intrattenimento dedicata ai bambini (ore 15.00), Accensione dell’albero di Natale (ore 18.00).

Tirrenia, piazza Belvedere, via Belvedere, via dei Fiori, 'Magico Natale a Tirrenia', Casetta di Babbo Natale, mercatino del riciclo e dimostrazioni di vecchi mestieri, spettacoli di magia e artisti itineranti (dalle 08.00 alle 20.00).

Tirrenia, Piazza Belvedere, Musiche natalizie e stelle di Natale (ore 16.00); accensione dell’Albero di Natale (ore 17.30).

Altri appuntamenti

Da dicembre al 6 gennaio

Pisa, via Silvio Pellico

Pista di pattinaggio su ghiaccio

Dall'8 dicembre al 7 gennaio

Tirrenia, piazza Belvedere

'Il Natale: dal Presepe alla Befana'

Dall'8 dicembre al 6 gennaio

Pisa, Casa museo Centro Cagianelli per il ‘900

Visita al presepe degli anni ‘30 dello scultore Enrico Cagianelli

(tutti i sabati, dalle 15.30 alle 18.30)

Parcheggi gratuiti

Dall'8 dicembre al 6 gennaio

Il venerdì (dalle ore 14.00 alle ore 20.00) e il sabato (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) sosta gratuita sui Lungarni: Simonelli, Pacinotti, Mediceo, Guadalongo, Gambacorti, Sonnino, Galilei e Fibonacci e nelle piazze Sant’Antonio, Carrara, Santa Caterina.