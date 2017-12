San Silvestro con Gene Gnocchi al Teatro Verdi

Per la notte di San Silvestro appuntamento con Gene Gnocchi e la 'Generative live band' per un show ironico, divertente e pieno di quell’humour surreale che caratterizza lo stile del popolarissimo comico.

Tra satira e non-sense, travestimenti e gag, musica e canzoni, Gene Gnocchi veste i panni di 'The Legend', una rock star che torna sulla scena per un grande concerto celebrativo.

L’evento però si trasforma ben presto in un disastro, tra problemi audio, insubordinazioni della band, contestazioni del pubblico e via dicendo, in un susseguirsi di situazioni esilaranti.

La serata, organizzata come ogni anno dalla 'Leg-Live' Emotion Group, prevede la possibilità di una ricca cena a buffet a cura del Foyer-Cafè, con inizio alle ore 20.30; alle 22.30 lo show; a mezzanotte il brindisi al nuovo anno.

Prezzi che variano dai 55 ai 35 euro (extra per la cena a buffet 37 euro).

Per info: 0509411111 e www.teatrodipisa.pi.it.