'I giardini delle mamme': nuovo ciclo di incontri

Sabato 21 Settembre ore 10 presso "i Giardini delle Mamme", partirà un nuovo ciclo di incontri di informazione per neo-genitori o coppie in dolce attesa (o per chiunque si trovi a stretto contatto con bambini molto piccoli), con argomenti centrati soprattutto sul "prendersi cura", affrontando problemi comuni a tutti i neonati e ai neo-genitori, promuovendo, attraverso il sostegno alla genitorialità, l’allattamento al seno esclusivo, l’accudimento abilitativo, il massaggio e tanti altri aspetti funzionali ad un sano sviluppo psico-fisico del bambino.

Per info e iscrizioni: igiardinidellemamme@gmail.com