Da Pisa a Livorno in bici in visita alla mostra su Modigliani

L’esposizione che il Museo della città di Livorno dedica al suo pittore più famoso, Amedeo Modigliani, sarà la meta della prossima gita in bici dei soci della FIAB di Pisa.

Domenica 10 novembre il ritrovo è alle 8.45 in Piazza Sant’Antonio (lato via Bixio dove inizia la ciclabile) e la partenza per Livorno è alle 9. Si attraverseranno San Piero, Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone per raggiungere il Museo di piazza del Luogo Pio dopo circa 30 km di piste ciclabili e strade a basso traffico.

L’arrivo alla mostra è previsto per le 11.45 circa. Dopo la visita, sono previsti una passeggiata verso il porto e il pranzo al sacco, e nel pomeriggio, di nuovo una puntata al Museo della città, per ammirare “Luci di Livorno”, la mostra fotografica dedicata a George Tatge. Il rientro a Pisa sarà in treno entro le 17.

Per la visita della mostra su Modigliani è consigliabile la prenotazione e l’acquisto on line del biglietto, selezionando la fascia oraria 12.00-13.00 - www.mostramodigliani.livorno.it Il costo intero del biglietto, inclusa la prenotazione, è di 16 euro. La visita della mostra fotografica nel pomeriggio è gratuita.

In caso di maltempo la gita si svolge ugualmente con il treno in andata e ritorno; il ritrovo in questo caso è alla stazione centrale di Pisa alle 10.15 e la partenza alle 10.32.

I partecipanti alla gita dovranno presentarsi alla partenza con biciclette in buone condizioni, possibilmente muniti di camera d’aria di scorta e kit di riparazione. La partecipazione alla gita è riservata ai soci FIAB e sarà possibile iscriversi a FIAB Pisa prima della partenza.

Info: Marina 3405307603; marina@fiabpisa.it - Silvia 3474191017; silvia@fiabpisa.it - Rosanna 3495436802; rosanna@fiabpisa.it.