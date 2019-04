A Livorno in bici più battello con degustazione

La meta della gita settimanale di Fiab Pisa è stavolta Livorno, che sarà raggiunta in bici domenica 7 aprile per poi partecipare a un giro in battello lungo i canali medicei della città labronica. Il ritrovo è alle 9 in largo Uliano Martini (via Nino Bixio) e alle 9.15 la partenza per Livorno, dove si giungerà verso le 11.30 passando per Tirrenia e Calambrone.

Alle 12 è previsto l’imbarco su un battello della Livorno Sailing per un giro lungo i fossi che permetterà di ammirare la città da una prospettiva diversa. La navigazione sarà allietata da frittura di mare e vino bianco. Alle 13 lo sbarco per la visita alla Fortezza Vecchia che concluderà il programma della gita. Il rientro a Pisa in treno è previsto entro le 16.30.

Il tour in battello e la visita allaa Fortezza Vecchi hanno un costo complessivo di 25 euro. Il percorso, di circa 27 Km, è tutto pianeggiante e su strade asfaltate. È necessario presentarsi alla partenza con bici in buono stato, possibilmente provviste di camera d'aria di scorta o kit di riparazione. La gita è riservata ai soci Fiab e sarà possibile tesserarsi prima della partenza.

Per ragioni organizzative è richiesta la prenotazione contattando Dalia (339 2060767) o Andrea (334 8495271) entro le 12 di sabato 6 aprile.