A passeggio lungo il 'fosso del mulino'

Il ciclo di visite, escursioni e camminate “Le vie del confine” - organizzato dall'associazione pro loco di Ripafratta "Salviamo La Rocca" - riprende dopo l'interruzione causa COVID con la passeggiata “Le storie del Fosso”.



L'iniziativa è dedicata alla scoperta di personaggi, leggende, luoghi legati al Fosso del Mulino, conosciuto anche come “Canale macinante di Ripafratta”.



L’appuntamento è per domenica 28 giugno alle ore 9.00, con ritrovo al parcheggio di Rigoli (piazza 1 Maggio). Ci muoveremo da lì a Ripafratta, passeggiando lungo il corso dell’antico canale e scoprendo fatti, personaggi, luoghi, leggende.



L'iscrizione è obbligatoria e i posti sono molto limitati, proprio per evitare assembramenti. Per iscriversi basta inviare una mail a visite@salviamolarocca.it o un messaggio whatsapp al 3398358584. L'iniziativa non ha un costo fisso: se si vorrà, sarà possibile sostenere l'associazione e le sue attività con una piccola donazione o diventarne soci.



Sarà necessario presentarsi indossando la mascherina. Gel disinfettante sarà disponibile sul posto. Tutti i dettagli e gli altri appuntamenti de “Le vie del confine” 2020 su: www.salviamolarocca.it/leviedelconfine.

