A piedi da Pisa ad Asciano lungo la Via degli Acquedotti

Piedi in Cammino propone un'escursione in partenza dalla Fontana dei Putti in Piazza dei Miracoli dove ancora sgorga acqua sorgiva dal Monte Pisano. Attraverso un percorso urbano “tra fontane dell’Acquedotto Mediceo” i partecipanti arriveranno in Piazza delle Gondole.

Qui giunge, grazie alla ingegnosa idea del granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici, l’acqua dalla Valle delle Fonti (Asciano). L’itinerario si snoda per 6 km lungo la conduttura sopraelevata costituita da 934 archi fino ad arrivare al Bottino di San Rocco.

Da qui saliranno lungo la Valle delle Fonti fino al Cisternone per osservare da vicino questa ingegnosa opera di captazione e regimazione idraulica dell’Acquedotto Mediceo (sec. XVI – XVII). Di notevole importanza è la vegetazione con presenza di piante di ontano (Alnus glutinosa), nocciolo (Corylus avellana), sambuco (Sambucus nigra), salici (Salix sp. pl.), alloro (Laurus nobilis) e agrifoglio (Ilex aquifolium).

Ridiscesi ad Asciano il rientro a Pisa è previsto con mezzi pubblici. Info: Guida GAE Michele Colombini cell. 347 5870026 www.piediincammino.it