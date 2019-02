'A spasso per Calci': tra la Pieve e il Par di Rota

Piedi in Cammino organizza un itinerario escursionistico ad anello alla scoperta della Valgraziosa, così detta per la sua felice posizione geografica e conosciuta fino al secolo scorso per gli oltre cento mulini ad acqua localizzati lungo la strada che sale al Monte Serra.

Dalla Pieve dei Santi Ermolao e Giovanni (XI sec.) fino alla Loc. “Par di Rota” dalla quale si può godere di uno splendido panorama sulla vallata, il Monte Verruca, la Certosa e la Torre di Caprona.

Parte del ricavato di questa escursione sarà accantonato in un fondo dedicato alla sentieristica e al ripristino di viabilità storica nel territorio di Calci.

Per info e iscrizioni: www.piediincammino.it