L’associazione Il Carrubo Onlus e il presidio pontederese di Libera associazioni, nomi e numeri contro le mafie sono lieti di invitarvi alla conferenza intitolata 'A testa alta, cosa e’ rimasto oggi di padre Pino Puglisi?' - con Maurizio Artale.

L’iniziativa si terrà sabato 18 gennaio alle ore 16.30 presso il Centrum Sete Sois Sete Luas di Pontedera e vedrà la partecipazione di Maurizio Artale, presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro fondato dal Beato Giuseppe Puglisi.

Dopo la presentazione del libro Padre Pino Puglisi. Un martire a Brancaccio di Laura Panicucci avvenuta a dicembre 2018 per parlare della figura di Puglisi nel venticinquesimo anno dalla morte, proponiamo una nuova riflessione che si concentrerà stavolta sui frutti dell’azione del Beato, su quello che è avvenuto dopo la sua morte e sull’evoluzione dei progetti da lui ideati.

Guiderà l’incontro Maurizio Artale, approdato al Centro di Accoglienza Padre Nostro di Brancaccio nel 1993 subito dopo l’uccisione di Puglisi; dopo esserne stato responsabile per anni, dal 2011 ne è presidente. Laureato in Scienze Religiose, si occupa di tematiche sociali, per le quali prende parte a convegni e seminari a livello nazionale e internazionale, e di tematiche riguardanti l’azione penale.

Ha infatti curato proposte di legge, ricerche e pubblicazioni sul tema, pratica volontariato nelle carceri ed è stato presidente della Conferenza regionale Volontariato Giustizia della Sicilia dal 2000 al 2016. Dal 1998 è responsabile degli obiettori di coscienza e dal 2004 dei giovani in servizio civile nazionale volontario. La sua azione è costantemente improntata sulla riqualificazione umana, sociale e urbana partecipata. Viaggia molto per portare in giro la testimonianza dei valori di Don Puglisi.