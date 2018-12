Si accende l'albero di Natale in piazza XX Settembre

L'albero di Natale, un abete rosso alto circa 10 metri proveniente da Storo (Trentino Alto Adige), è stato acceso alle ore 18 del giorno dell'Immacolata. Dopo è stata offerta la polenta proveniente proprio da Storo ai cittadini.

Quello di piazza XX Settembre non è l'unico albero di Natale della città. Uno si trova a Tirrenia in piazza Belvedere e uno a Marina di Pisa in piazza Baleari.

Un altro albero si trova inoltre anche in Piazza delle Vettovaglie.