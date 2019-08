'Acoustic Dream' in concerto a Eliopoli

Venerdì 23 agosto alle ore 22 al posto dell’incontro con leader politica nazionale (visto la crisi di governo non è possibile confermare gli invitati) è in programma un concerto musicale con il duo Acoustic Dream.

In particolare con Valentina Bagni, vincitrice del premio MOGOL 2018.

Musica pop internazionale reinterpretata magistralmente da Valentina e accompagnata dalla chitarra di Massimo Pancrazi.

Si spazia da Lady Gaga (Bad Romance, Born this way) a Hallelujah e Happy a Billie Jean, fino a Alice Keys con No One e If I ain’t got you, passando per Norah Jones in Sunrise e Don’t know why.

Il progetto ACUSTIC DREAM nasce a Pontedera dalla fusione di due musicisti che amano la musica acustica, calda, scarna, essenziale e autentica, d'atmosfera, presentando una scaletta dei maggiori successi internazionali di Pop Music rivisitati in chiave acustica.

Valentina Bagni è la vincitrice di ben due premi al Tour Music Fest 2018: miglior cantautore per l'Italia ed anche il premio Mogo

Spettacolo, come sempre, GRATUITO.