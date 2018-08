Acquagymday alla piscina La Fornace

Una giornata assolutamente da non perdere per chi ama fare movimento immerso nell'acqua.

Domenica 16 settembre è infatti in programma l'Acquagymday, una giornata organizzata da Decathlon dedicata alla ginnastica in acqua.

L'appuntamento è alla piscina La Fornace di Colignola (San Giuliano Terme).



Inizio dell'attività: ore 10.00 Occorrente: costume, telo, ciabatte, cuffia o bandana

Durata: 2 h circa

Prezzo: Gratuito