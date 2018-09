'Adiòs': spettacolo teatrale

Il 29 settembre alle ore 21 e il 30 settembre alle ore 18 in scena 'Adiòs', presentato a luglio come saggio laboratorio. Il ricavato dello spettacolo andrà a finanziare l'acquisto di attrezzature video.

In scena ci saranno gli allievi attori dei laboratori Teatrali di Bo’: Marco Bertolini, Chiara Croccolo, Manuel Cenci, Hamza Chagdani, Anthony Di Blasi, Laura Banti, Lavinia Ciabattini, Giuseppe Mazzoni, Mattia Pagni, Daniela Parziale, Alice Pazzini, Angela Puccioni, Elena Tranchida. Testo e Regia di Franco Di Corcia Jr.

Per info e prenotazioni: 3711272850; info@teatrodibo.it. Biglietto Unico: euro 10. Per la particolarità della messa in scena Si consiglia la partecipazione ai maggiori di anni 14.