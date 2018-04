Inaugurata la 110ª edizione dell'Agrifiera: protagonista l'agricoltura di qualità

Taglio del nastro oggi, 21 aprile, nel Parco della Pace di Pontasserchio (nel Comune di San Giuliano Terme) per l'Agrifiera che quest'anno fa cifra tonda. E' infatti l’edizione numero 110 della kermesse squisitamente locale dedicata ad agricoltura, scienza, ambiente e territorio.

La manifestazione, che ogni anno ospita oltre 100 mila visitatori e avrà luogo ogni giorno fino al 1° maggio, è promossa dal Comune di San Giuliano Terme e da GeSTe, con l’organizzazione tecnica di Alterego Fiere.

Per dieci giorni, il Parco della Pace e il borgo di Pontasserchio si animeranno con attività e spazi dedicati all’agricoltura, alla zootecnica, ai fiori, all’artigianato, all’equitazione e alle produzioni enogastronomiche d’eccellenza del territorio.

L’edizione del 2018 porta con sé due importanti novità. Anzitutto, il gradito ritorno di Agrilocanda. Lo scorso anno il ristorante di GeSTe non ha fatto parte della fiera perché il mezzo solitamente utilizzato dalla società in house del Comune termale era stato prestato a quello di Norcia per la gestione delle fasi post-sisma del 2016.

Altre importanti collaborazioni che daranno un valore aggiunto ad Agrifiera 2018 sono quelle con l’Università di Pisa, con il dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali, e con il Centro di ricerche agroambientali 'Enrico Avanzi', uno dei più grandi d’Europa per lo studio dei sistemi agricoli sostenibili.

E poi agricoltura, benessere, enogastronomia, equitazione, florovivaismo, giardinaggio, tempo libero, zootecnia: da sempre punti fermi di Agrifiera, anche quest’anno saranno una certezza per i visitatori.

Non mancheranno le aree dedicate all’olio extravergine dei Monti Pisani e l’immancabile torta co’ bischeri, i laboratori, le degustazioni a cura di Slow Food Pisa e Monte Pisano. Tutti i giorni saranno attivi vari laboratori per bambini e adulti, nell’area Agrihorse e nell’Agriranch, con punto di sosta, di ristoro e d’incontro di cavalieri, associazioni equestri, zoofile, cinofile.

Immancabili l’Agridance e l’Agriarena, dove il ballo country, le esibizioni delle scuole del territorio e dei vari artisti intratterranno il pubblico.

Da segnalare l’esibizione del dj toscano Riccardo Cioni domenica 29 aprile, proprio nell’Agriarena.

Altro elemento di novità è la possibilità di effettuare, nei giorni 22 e 25 aprile, un tour in elicottero sopra i Monti Pisani, a cura di Helipratello.

Lo spazio commerciale, riorganizzato nei vari settori, ospiterà oltre 160 aziende selezionate collocate sia nel padiglione coperto sia nelle aree esterne attrezzate con apposite strutture che ben si integrano al contesto di particolare valore ambientale. Da segnalare l’allargamento del corridoio centrale, all’ingresso del padiglione coperto: questo consentirà di evitare la calca in un punto solitamente molto frequentato del parco e di gustare al meglio il tempo che si deciderà di spendere tra le delizie dei produttori provenienti da ogni parte d’Italia.

Tornerà la giornata del territorio: il 28 aprile, i cittadini del Comune di San Giuliano Terme potranno entrare in Agrifiera gratuitamente. Basterà mostrare all’ingresso il documento attestante la residenza.

"Agrifiera cresce e si identifica sempre più con San Giuliano Terme e le sue frazioni, in particolare Pontasserchio, che la ospita nel Parco della Pace - afferma il sindaco Sergio Di Maio - giunta allo splendido traguardo della centodecima edizione, Agrifiera è quel luogo dove la lentezza incontra la qualità, dove il commercio va a braccetto col turismo lento ed emozionale. Agrifiera, insomma, rappresenta al meglio l’identità del nostro territorio. Agricoltura, economia del territorio, alimentazione, sviluppo sostenibile, ma anche divertimento e cultura. Soprattutto quest’anno, dal momento che abbiamo deciso di puntare ancora di più sull’agricoltura di qualità, tanto dal punto di vista teorico che pratico, grazie alla stretta collaborazione con l’Università di Pisa e il Centro 'Avanzi'. Ringrazio per il grande lavoro l’amministrazione, gli uffici comunali, la società in-house del Comune GeSTe e i volontari, che come ogni anno forniscono un apporto fondamentale all’evento".

Informazioni utili

I giorni a ingresso gratuito per tutti saranno: sabato 21 aprile, lunedì 23 aprile, giovedì 26 e venerdì 27 aprile. Per gli altri giorni è previsto un biglietto d’ingresso a 4 euro a persona. Entrano gratis i bambini fino a 10 anni, gli over 70 e le persone non autosufficienti con accompagnatore. È consentito l’ingresso ai cani se tenuti al guinzaglio.

Come di consueto, nei giorni festivi sarà operativo un servizio bus navetta al costo di 1 euro (andata-ritorno): 22, 25, 29 aprile e 1° maggio. Capolinea San Giuliano Terme e Parco della Pace, fermata intermedia Orzignano.