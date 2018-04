Dal 21 aprile al 1 maggio torna l'Agrifiera a Pontasserchio: l'evento si colloca tra le fiere agricole più quotate e professionali del panorama espositivo della Toscana con una sempre più spiccata visibilità sullo scenario Nazionale delle specializzate di settore.

Agrifiera promuove il settore agricolo con un orientamento speciale verso la valorizzazione del territorio, della qualita' della vita, della genuinita' dei prodotti enogastronomici, è una delle più importanti e consolidate manifestazioni della Provincia di Pisa e con un indiscusso primato anche in confronto alle Province di Livorno, Lucca, Firenze, Massa Carrara.

L'evento che inaugura il calendario delle proposte espositive in Toscana rappresenta uno dei progetti filiera in cui si articola l’intera offerta fieristica, offrendo una vetrina ampia ed aggiornata sugli elementi fondamentali, sulle competenze e le esperienze del settore primario, Agrifiera, sintesi di eccellenza per un'agricoltura che è anche presidio ambientale, tutela del territorio, della qualità della vita e della genuinità, si colloca tra gli appuntamenti fieristici più importanti, continuando ad acquisire un sempre maggiore rilievo anche a livello nazionale.

Nel padiglione commerciale di Agrifiera, più di duemila metri quadri di superficie coperta, sui 15.000 complessivi, saranno collocate oltre 120 aziende selezionate, mentre lungo le aree esterne saranno oltre 150 le aziende aderenti.

A cornice del padiglione commerciale e collocate in area esterna, parzialmente attrezzata con tendostrutture di piccole e medie dimensioni, non mancheranno i tradizionali settori legati al florovivaismo, alla zootecnia, all’arredo giardino alle piccole macchine per il giardinaggio oltre ovviamente ad una vasta rappresentanza di prodotti e macchine per l’agricoltura, delle concessionarie auto dei mezzi per l’edilizia ed il tempo libero.

La 107ª edizione di Agrifiera è stata visitata da oltre 100.000 persone, le aziende che hanno aderito sono state circa 200 e 90 sono stati gli spettacoli, convegni ed esibizioni,