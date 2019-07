'La verità sulla droga': incontro

Venerdì 26 luglio 2019 i volontari dell’associazione “Un Mondo Libero dalla Droga”, sostenuta dalla Chiesa di Scientology, hanno organizzato una serata sul tema “La Verità sulla Droga” Al Camping Village St. Michael di Tirrenia.

I volontari, a partire dalle ore 20,00 saranno presenti con un banchino informativo dove si potranno prendere gratuitamente opuscoli e altro materiale informativo che affronta il tema degli stupefacenti a 360°. Verranno distribuiti centinaia di opuscoli sugli effetti di marijuana, alcol, eroina, LSD, ecstasy, crystal meth, psicofarmaci, farmaci prescritti, ritalin, antidolorifici, ecc.

Gli opuscoli mettono anche in guardia sui metodi che usano gli spacciatori per diffondere le sostanze stupefacenti, proponendole come "innocue", "di moda", "curative", ecc.

I volontari, quasi tutti adolescenti, parteciperanno anche al karaoke organizzato dal propietario del camping village, ma lo scopo rimane quello di informare i loro coetanei che sono venuti a passare le vacanze in riva al nostro bellissimo mare distribuendo centinaia di opuscoli gratuiti sui pericoli delle droghe.

Tutti gli opuscoli sono consultabili anche sul sito it.drugfreeworld.org Le campagne antidroga di “Un Mondo Libero dalla Droga” sono da sempre sostenute dalla Chiesa di Scientology.

La Chiesa, fin dalla sua fondazione negli anni ’50 del secolo scorso, ha subito riconosciuto che la droga e l’alcol fossero una delle principali cause della spirale discendente che sta portando il pianeta alla degradazione.

Il suo fondatore, L. Ron Hubbard, ha spesso condannato l’uso di droga nei suoi scritti, spiegando in dettaglio quali siano gli effetti invariabilmente negativi sul corpo e sulla mente degli individui.





