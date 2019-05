Al cinema arsenale la presentazione di 'Hora - una storia arbëreshë'

Giovedì 30 Maggio alle ore 20,00 le registe Maria Alba e Graziana Saccente presentano al Cinema Arsenale di Pisa il documentario “HORA - Una Storia Arbëreshë” prodotto dallo scrittore Stefano Benni.

Il cortometraggio tratta la questione dell’identità italo-albanese, che è estremamente complessa e non completamente risolta e accettata.

La migrazione dall’Albania verso l'Italia risale alla metà del XV secolo quando, a causa della progressiva espansione dell'impero Ottomano, molti migranti albanesi si rifugiarono nel Sud Italia (tra Calabria, Puglia e Sicilia), rifondando i loro paesi incendiati e distrutti dai turchi.

Fino al secolo scorso le comunità arbëreshë custodivano ancora dei tratti distintivi che le caratterizzavano rispetto ad altre realtà del Meridione, ma negli ultimi sessant’anni molto si è andato perdendo: le parole contaminate, la ritualità cambiata, i luoghi dimenticati.

Nonostante questo, gli Arbëreshë rappresentano ancora oggi uno dei più grandi esempi di interculturalità in Italia. Anastasia, la protagonista del documentario, è nata a San Nicola dell’Alto, un piccolo paese calabrese di origine arbëreshë, dove ha trascorso la sua adolescenza. Ogni estate affronta il suo lungo viaggio in treno per tornare a casa, attraversando l’Italia da nord a sud, tra cambi, coincidenze e conversazioni, quasi come un rituale sacro verso la propria terra. Questa volta però Anastasia decide di condividere il viaggio con un’amica, viaggio che la porterà ad aprire le porte della sua interiorità e a riscoprire quel mosaico di culture che la contraddistingue. I pensieri e le emozioni di Anastasia sono il punto di partenza di una ricerca sull’identità arbëreshë e sul cambiamento profondo che sta vivendo questa antica comunità.

L’evento è promosso dall’Associazione Culturale Calabrese Esperia, interverrà il Presidente Francesco Lochiatto che ne curerà l’introduzione. Prima della proiezione, le registe Maria Alba e Graziana Saccente racconteranno il processo di ricerca e creazione di questo documentario, con la presenza in sala della protagonista Anastasia Maccarrone. Al termine della proiezione, Antonio Capellupo, Responsabile della programmazione per il Cineclub Arsenale modererà il dibattito finale.



