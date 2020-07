Al mare inda Pisa al Golfo di Baratti

Dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria, sono riprese le attività di Fiab Pisa, che domenica 5 organizza una gita in bici al golfo di Baratti per trascorrere una giornata al mare in una delle più belle spiagge della Toscana. Il percorso in bici da San Vincenzo, che sarà raggiunta in treno, è in buona parte su una pista ciclabile pianeggiante e ombreggiata, comprende un tratto sterrato di pochi chilometri e la distanza complessiva coperta in bici è di circa 25 Km.

Il ritrovo è alla stazione centrale di Pisa alle 7.45 e la partenza col treno 11875 delle 8.09. Il ritorno a Pisa è previsto per le 18.45 circa. Si consiglia l’acquisto anticipato del biglietto Pisa – San Vincenzo e ritorno col supplemento bici festivo da € 1,50. Le modalità di partecipazione, per il rispetto della normativa di sicurezza, sono spiegate nel post: https://www.pisaciclabile.it/2020/06/15/ciclogite-dopo-lemergenza/. Per ragioni logistiche legate al protocollo di prevenzione covid-19 e per il limitato numero di posti bici disponibili sul treno, per partecipare è necessario compilare preventivamente il modulo d'iscrizione all'indirizzo www.fiabpisa.it/baratti.htm. Chi ha una bici pieghevole può partecipare senza pagare il supplemento bici sul treno e liberare un posto bici per gli altri ciclisti.

Maggiori informazioni sono nel volantino: http://www.fiabpisa.it/volantini/BarattiLuglio2020.pdf.

Per chiarimenti: giacomo@fiabpisa.it, 347 5217577 (dalle 15 alle 20).