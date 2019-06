Al via la prima edizione della rassegna bientinese 'Back in villa'

L’estate bientinese entra nel vivo con tre giorni all’insegna della musica, del divertimento e del buon cibo: il 28, 29 e 30 Giugno infatti, la suggestiva cornice di Villa Pacini/Battaglia sarà animata da “Back In Villa”, prima edizione di un festival che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Bientina e l’associazione culturale Backstage Academy, che proprio a Bientina presenzia con una delle sue sedi.



Una rassegna completamente gratuita e pensata per tutte le generazioni, in cui la musica di alcuni dei migliori artisti nazionali e locali si mescolerà alle attività delle varie realtà gastronomiche del territorio e non solo.

Ma l’evento sarà anche occasione di sensibilizzazione, in quanto il primo nel Comune della Valdera totalmente plastic free: proprio per questo, “Back In Villa” ha ottenuto il marchio “amBIENTINA - plastic free”, che il Comune stesso rilascerà a tutte le manifestazioni che si caratterizzeranno per fare propri i temi ambientali.



La rassegna sarà inaugurata Venerdì 28 Giugno con una serata all’insegna della musica rock indipendente che vedrà come protagonisti Tonno, Le Capre A Sonagli e The Cyborgs;

Sabato 29 Giugno sarà invece la volta del rap, con Don Cello, Sheldon, Strane Radici, e con special guest Pezzone. La serata si concluderà con una Freestyle Rap session.

La manifestazione terminerà infine Domenica 30 Giugno con la musica d’autore: sul palco si alterneranno Giulia Pratelli, Dellera (Afterhours) e Angela Baraldi.



A fare da sfondo alla tre giorni bientinese di concerti, numerose iniziative enogastronomiche e di street food, che vedranno attive le numerose realtà locali che hanno aderito all’iniziativa. L’evento infatti, interamente patrocinato dal Comune di Bientina, sarà realizzato anche grazie al contributo di Geofor Spa, Acque Spa, Concessionaria Brogi e Collitorti, Officina Ford Parenti, Centro Medico La Meridiana, Ottica Mori, Street Food Gao, Bar Pasticceria Alex, L’Istrice Beb, Il Giardino di Ortensia Ben, Officina Perduta Pub, Ristorante Pizzeria Yuri 2.



