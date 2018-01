'L'Alba' spegne 18 candeline

Luce Aiuto Libertà Bisogno Amicizia, in una sola parola 'L'Alba', l'associazione pisana che dal 28 gennaio del 2000 si occupa di riabilitazione psico-sociale per il disagio psichico e la disabilità intellettiva medio-lieve.

Da 18 anni l'associazione organizza gruppi di auto-aiuto, laboratori di arteterapia, avvia progetti per l'autonomia e l'inserimento lavorativo, con l’obiettivo di valorizzare le persone, stimolarle a riprendere in mano il loro progetto di vita, migliorando la qualità del presente e proiettandosi in un futuro attivo.

Proprio nel Giorno della Memoria, il prossimo 27 gennaio, L'Alba festeggerà i suoi primi 18 anni. Una data simbolica in cui si ricordano i campi di sterminio dell’orrore nazista. I 'primi della lista' furono allora centinaia di migliaia di pazienti psichiatrici e uomini e donne con disabilità intellettiva massacrati in nome della razza pura. Ancora oggi, seppur lontani da questa incredibile negazione dell’umanità, molti di noi si trovano a convivere con lo stigma della malattia psichiatrica, il rifiuto e l’esclusione della società.

È per questo che nasce l’associazione 'L’Alba', a partire dai Gruppi di Auto-Aiuto, rivoluzionari nel panorama terapeutico italiano, in cui è l’utente a essere conduttore mentre i professionisti e i medici si mettono al suo pari. Inclusione e cura sono le parole su cui si è sviluppata in questi 18 anni l’impresa dell’associazione, che a partire dalla ristorazione sociale e dall’abitare supportato si propone di inserire nel mondo del lavoro e della vita di tutti i giorni persone provenienti da storie di disagio psichico.

Per festeggiare questo compleanno speciale, l’associazione propone il 27 febbraio, dalle ore 15 presso la sede del circolo e del bar-ristorante 'Quore Veg' laboratori di arte-terapia aperti a tutti. Alle ore 20 cena di compleanno veg a menu fisso, accompagnata dalla presentazione, con reading, del nuovo numero della rivista dell’Associazione, L’Immaginario.