Alessia Gazzola alle Officine Garibaldi

Per chi ha seguito le vicende di Alice Allevi, sia attraverso i libri sia in tv nella fortunata serie con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, è un appuntamento da non perdere.

Giovedì 7 febbraio alle ore 18.00 Alessia Gazzola sarà alle Officine Garibaldi per incontrare il pubblico e raccontare l'ultima storia 'Il ladro gentiluomo' (Longanesi), che vede Alice Allevi allontanarsi da Roma per affrontare una nuova pagina della sua vita personale e professionale a Domodossola.

Finalmente specialista in Medicina Legale, lascerà dunque Roma e Claudio Conforti, il medico legale che l'ha guidata nel percorso di studi e le ha conquistato il cuore. A Domodossola Alice Allevi dovrà trovare un nuovo equilibrio, subito turbato dal ritrovamento di una pietra preziosa all'interno di un cadavere, durante un'autopsia di routine.

Sarà la stessa Gazzola ad illustrare a Pisa le particolarità del suo ultimo libro e a rispondere alle curiosità del pubblico.

Al termine dell'appuntamento, organizzato dalla Libreria Fogola di Pisa in collaborazione con le Officine Garibaldi, la scrittrice siciliana si tratterrà per il firmacopie.

Presenta la giornalista pisana Chiara Cini.