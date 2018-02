Alieni, robot e viaggi spaziali formato famiglia, sabato e domenica c’è Ludotech a Pisa

Mercedes-Benz, presenta Ludotech, 17 e 18 febbraio da Auto Italia Group.



Bambini questo weekend, non prendete impegni tutti invitati a Ludotech.



Una festa "spaziale" con Alieni, robot e viaggi interstellari.



Auto Italia Group (Concessionaria ufciale Mercedes-Benz) vi invita al laboratorio di robotica dove giocare con viaggi interstellari, mondi alieni e tanti robot da programmare.



Il nostro showroom si trasformerà in un vero e proprio laboratorio creativo dedicato ai più piccoli.



Mentre mamme e papà si dedicheranno alla scoperta della nuova Classe B TECH, i più piccoli potranno divertirsi all’interno della concessionaria, scatenando la loro creatvità all’insegna della tecnologia.



Accompagnati dalla mascote LUDO, i bambini scopriranno il coding, ovvero la programmazione applicata al gioco e, tra batterie led e motorini, verranno condotti nel magico mondo della logica e del pensiero computazionale.



Grazie alla presenza di un team di professionisti specializzati nella didattica hi-tech, i più piccoli saranno coinvolti in diverse ed appassionanti attività, che li vedranno impegnati a comandare autorobot e progettare percorsi all’insegna di città sempre più intelligenti.



È tempo di Open Weekend per tutta la famiglia da Auto Italia Group.



Vi aspettiamo il 17 e il 18 febbraio nel nostro showroom Mercedes-Benz in Via Pellegrino Pontecorvo, 2 - Ospedaletto, Pisa.



Per ulteriori informazioni:

• Evento Ludotech: htps://www.facebook.com/events/1799842299279133/

• Pagina Facebook Auto italia Group: www.facebook.com/AutoItaliaGroup

• sito Auto Italia Group: www.autoitaliagroup.it

• Tel. 050 939 9111

La tecnologia è di famiglia.