All'Arsenale una serata nel segno del Carnevale e della Sardegna

Il carnevale in Sardegna ha mille volti affascinanti. Martedì 27 alle 21, presso il Cinema Arsenale, l'Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda dedica una serata ad ingresso libero ai suggestivi carnevali che rievocano riti misteriosi e danze propiziatorie, raccontati attraverso due documentari.

'Su Battileddu' di Cinzia Puggioni è ambientato nella subregione chiamata Barbagia, in cui la vita è scandita dai ritmi stagionali e ruota intorno alle feste solstiziali, all’attività agro-pastorale, alla voce del popolo. L’isolamento geografico ha permesso la conservazione di riti antichi, come quelli che avvengono durante il carnevale sardo, denominato Carrasegare.

'Mamutzones' di Ottavio Mura narra invece la storia di Matteo, un giovane che in seguito ad una lezione di antropologia, finalizzata a far conoscere ai ragazzi la storia legata agli antichi riti propiziatori, inizia un viaggio immaginario che lo porta a temere per la sorte del padre, che dovrà interpretare S'Urtzu, personaggio sacrificale dei Mamutzones.

I due documentari ci conducono attraverso i passaggi rituali della maschera, dalla vestizione sino all'esibizione in scenari unici.