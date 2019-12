La compagnia nasce dall’incontro di due artisti nella vita e sul palco; Domenico Lannutti (Italia) e Gaby Corbo (Argentina) entrambi artisticamente attivi dal 1995. Domenico Lannutti: comico, attore, mago, autore, regista e insegnante di teatro comico. Gaby Corbo: acrobata, attrice e insegnante di circo teatro. I loro spettacoli fondono comicità, magia, acrobazia, trasformismo, poesia e follia; e sono adatti a qualsiasi tipo di pubblico.

Nel 2012 fondano insieme la P. I. P. P. U. Piccola Impresa Per Produrre Umorismo, con l'obiettivo di fondere le arti per produrre meraviglia a 360°. 'All’inCirco Varietà' è un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e un pizzico di follia. Uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo teatro e il cabaret. Lannutti & Corbo danno vita ad un varietà surreal-popolare, popolato da personaggi bizzarri e assurdi: un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua assistente, e altri eventuali e vari.

Uno spettacolo che fa ridere e sognare con la pancia, la testa e il cuore. Lo spettacolo è godibile dai 0 ai 100 anni, può essere "degustato a qualsiasi ora del giorno e della notte, prima e dopo i pasti".