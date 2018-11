Mostra ideata e allestita dalla scuola Alla Prima

Si inaugura sabato 1 dicembre alla ore 16 all’interno degli spaziosi locali di Officine Garibaldi una mostra di grafica e pittura ideata e allestita dalla Scuola di disegno e pittura Alla Prima di Pisa diretta dall’artista Giacomo Roberto.

Partecipano alla mostra alcuni tra gli allievi ed ex allievi della scuola ognuno con una o due opere. Si tratta di una mostra molto interessante perché permette in qualche modo di gustare il percorso artistico di persone che sono affacciate al mondo della pittura cinque ne sei anni fa con un cammino iniziato nei corsi della scuola e che ora stanno continuando a dipingere in modo autonomo opere di propria creazione.

Per alcuni allievi si tratta della prima mostra in assoluto; altri invece denotano già un percorso artistico avviato. Le opere di grafica sono realizzate a grafite e sanguigna, mentre le opere pittoriche sono in acrilico, acquarello ed olio.

Non mancano alcune xilografie ed interessanti opere realizzate in tecnica mista anche con l'utilizzo di marker. Molte sono le opere che aprono a interessanti e curate ricerche creative a testimonianza di vitalità e voglia di fare bene.

La mostra si protrarrà fino a martedì 11 dicembre ed è visitabile tutti i giorni dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19. Per info: 3334778224; scuoladipittura@gmail.com.