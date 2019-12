Le magiche melodie di Amedeo Minghi a San Miniato

Come sempre di grande qualità la proposta artistica per il Concerto di Natale a San Miniato. Dopo Alice e Noa, protagonisti delle ultime due edizioni, quest’anno è la volta di Amedeo Minghi, unanimemente considerato uno fra i cantautori più rappresentativi nel panorama della musica italiana d’autore.

Il presidente della Fondazione Antonio Guicciardini Salini sottolinea come il concerto rappresenti l’occasione per condividere con la comunità la gioia per il Natale che si avvicina e aggiunge: “Siamo oltremodo lieti di avere a San Miniato questo grande artista, non solamente per la grande sensibilità compositiva e interpretativa che lo contraddistingue, ma anche per la sua particolare vicinanza ed attenzione alla figura di Giovanni Paolo II, pontefice amatissimo e figura chiave dell’esperienza cattolica".

“Siamo particolarmente contenti di partecipare a questa iniziativa perché sottolinea il valore della preziosa collaborazione con la Fondazione CRSM, sempre con un’attenzione particolare al territorio e alla ricaduta sociale dei nostri interventi”, aggiunge Massimo Cerbai, responsabile della Direzione Regionale Toscana di Crédit Agricole Italia.

Pur essendo l’evento gratuito, si impone anche quest’anno l’ingresso su prenotazione - in modo da consentire uno svolgimento e una partecipazione al concerto ordinati e controllati. L’evento è organizzato dall’Associazione Community News. Coloro che vorranno assistere al concerto dovranno inviare una mail al seguente indirizzo info@communitylive.it oppure telefonare a partire da lunedì 16 dicembre al n. 339 6924885 dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 17,30 (sono prenotabili al massimo due posti a nominativo).