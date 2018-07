'Tu Vuo’ fa’ l’Americano': serata rock n'roll al Bagno degli Americani

Serata di puro rock n' roll e divertimento, quella del 13 luglio, ore 21:30, al Bagno degli Americani. Per la rassegna 'Tu Vuo’ fa’ l’Americano' arriva un duo d’eccezione: il Borrkia, leader della Borrkia Big Band, già batterista del Maniscalco Maldestro, proporrà al pubblico amante del Rockabilly un nuovo progetto, sicuro dell'eccezionale collega e musicista Bruno Salvadori al basso e contrabbasso.

La Borrkia Big Band, guidata dal Borrkia, sarà ospite in Canada del grandissimo Festival International des Rythmes du Monde e a seguire de La semain italienne de Montreal e del Rendez-vous Festival.

Nel 2017 il singolo e l'omonimo video 'Ti amo Ti odio' prodotto da Finaz, chitarrista della Bandabardò, è stato scelto come spot ufficiale per la campagna 'Be yourself' del del Rimini Wellness 2017.

Per le serate saranno aperti il ristorante e i punti di ristoro Proteina e Vitamina Bar.