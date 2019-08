Torna il 'Cinema sul mare' al Bagno degli Americani

“Ho visto cose che voi umani...”.

Ad esempio, la seconda parte della rassegna “Cinema sul mare” al Bagno degli Americani con il maxischermo gonfiabile di 14 metri per 9.

La citazione è un doveroso omaggio al celebre film che inaugura la seconda “puntata” della rassegna che il Bam propone a ingresso libero dopo il successo della prima e dopo le tante richieste del pubblico. Sarà proprio “Blade Runner” (1982) il film che alle 21.30 di lunedì 5 agosto inaugura la settimana di proiezioni.

L’omaggio è anche all’attore che ha pronunciato quel monologo, uno dei più celebri della storia del cinema, Rutger Hauer, scomparso qualche settimana fa. Non solo: il capolavoro diretto da Ridley Scott è ambientato proprio nel 2019.



Ma anche la seconda parte della rassegna “Cinema sul mare” è fatta per andare incontro a gusti ed età differenti.

Martedì 6 agosto è in programma la commedia satirica “Quo vado?” (2016), di e con Checco Zalone (regia di Gennaro Nunziante).

Mercoledì 7 spazio a “Jesus Christ Superstar” (1973), diretto da Norman Jewison, trasposizione sul grande schermo dell’omonimo musical di Tim Rice e Andrew Lloyd Webber.

Si chiude venerdì 9 agosto (l’8 è in programma il concerto del duo Letizia Pieri e Ilaria Bellucci per la rassegna “Musica a mollo”) con il film d’animazione “Gli Aristogatti” (1970), altro classico Disney dopo “La Sirenetta”, basato su una storia di Tom McGowan e Tom Rowe.



Il 16 agosto sarà recuperata anche la Tarantino Night con la proiezione di “Pulp Fiction” (1994), annullata per il maltempo lo scorso 15 luglio.