Anima Mundi: concerto Requiem tedesco di Johannes Brahms

Prende il via sabato 7 settembre alle 20.30 nella Cattedrale di Pisa la diciannovesima edizione di Anima Mundi, rassegna Internazionale di Musica Sacra, organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana con il contributo della Fondazione Pisa e del Comune di Pisa.

Confermata la direzione artistica di Daniel Harding, egregio successore di Sir John Eliot Gardiner che per dodici anni ha diretto con passione la rassegna pisana. Proprio a Daniel Harding spetta il concerto inaugurale con la magnifica Orchestra della Radio svedese, di cui è direttore musicale, che stavolta arriva a Pisa insieme al Coro espressione dal medesimo ente, riconosciuto universalmente fra i migliori del mondo. Degno di direttore e complessi così illustri anche il programma: Un Requiem tedesco di Johannes Brahms, monumento della spiritualità romantica, che impegnerà due voci importanti come il soprano Hanna Husáhr e il baritono Mark Stone.

Nato a Oxford e cresciuto alla scuola di sir Simon Rattle e Claudio Abbado, Daniel Harding, ancora giovanissimo, ha avviato una carriera che l’ha portato sul podio delle maggiori orchestre del mondo e dal 2007 è a capo dell'Orchestra Sinfonica della Radio Svedese. Harding è da sempre impegnato nell'educazione musicale: si augura che il pubblico dei concerti possa avere una comprensione profonda della cultura musicale e che i più giovani provino un'esperienza diretta e coinvolgente. "Ciò che tento di comunicare è di non considerare la musica come mero intrattenimento o semplice diversivo - dice Harding - ma parte intrinseca della nostra vita. Quando il pubblico di oggi riuscirà a comprenderlo ascolterà i concerti in un modo totalmente diverso".

Il concerto sarà annunciato dagli Ottoni sulla Torre: a partire dalle ore 20 consueto concerto di benvenuto di corni, trombe e tromboni.

Per la prima serata il pubblico di Anima Mundi avrà la possibilità di sostenere, attraverso libere offerte, un progetto dell’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana, il Centro d'Ascolto. Nel 2018 sono state accolte e ascoltate circa 1600 persone. Molte hanno chiesto di essere aiutate a sopravvivere, altre di essere accompagnate verso una qualità migliore della loro vita. Il servizio si concretizza in più di 70mila euro di contributi economici ogni anno.

L’ingresso ai concerti è gratuito con biglietto. La prenotazione dei tagliandi può essere effettuata solo online (www.vivaticket.it) a partire dal 4 settembre alle ore 10. Il voucher dovrà essere convertito con il regolare biglietto di ingresso presso la biglietteria Anima Mundi al Museo delle Sinopie, il giorno del concerto dalle ore 10 alle ore 19.30. A partire dalle ore 19.30 di ogni giorno di concerto i biglietti non ritirati verranno rimessi in distribuzione per il concerto della serata solo presso la segreteria AnimaMundi.