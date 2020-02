Gli animali di San Rossore

Un giro in bici nelle aree ad accesso limitato della Tenuta di San Rossore alla ricerca dei suoi abitanti più strani: i dromedari. Questi curiosi animali sono ormai una presenza fissa della Tenuta, nella quale hanno vissuto quasi ininterrottamente per 400 anni.

Durante il giro, con un po' di fortuna, sarà possibile osservare anche altri abitanti di San Rossore: daini, cinghiali, volpi e tantissimi uccelli.

Evento in collaborazione con il Centro Visite San Rossore. Itinerario: Cascine Vecchie - Viale del Gombo - Boschetto - Cascine Nuove - Cascine Vecchie. Durata: 3 ore circa. Lunghezza: 15 km. Dislivello: 0 m. Difficoltà: richiede mimino allenamento. Il percorso si sviluppa su sentieri e strade sterrate su terreno pianeggiante.Ritrovo: Presso il Centro Visite San Rossore, Loc. Cascine Vecchie (PI). Ore 14.00. Guida: Silvia, cell. 333-6602747.

La quota di partecipazione per gli adulti è di 20,00 € e comprende il servizio Guida Ambientale Escursionistica, la copertura assicurativa, il noleggio delle biciclette e il servizio di assistenza (sostituzione bicicletta e recupero in caso di foratura). Per i soci di Feronia è prevista una riduzione di 2,00 €; ulteriori riduzioni sono previste per bambini e studenti. La quota rimane invariata per chi volesse portare la propria bicicletta da casa.

Per motivi organizzativi ed assicurativi è richiesta la prenotazione con almeno 2 giorni di anticipo. Biciclette fornite dal Centro Visite e comprese nel prezzo (sono disponibili bici per adulti anche con seggiolino, per bambini, tandem).