A Palazzo dei Congressi tornano i fantastici anni '80

Sabato 10 e domenica 11 febbraio a Pisa, a Palazzo dei Congressi, le lancette correranno indietro nel tempo fino a tornare ai mitici anni '80. Per due giorni verranno infatti celebrati i personaggi, la musica, il cinema, la moda, i cartoni animati e le serie Tv che hanno reso indimenticabile questo decennio: da Ghostbusters a Ritorno al Futuro, da Star Wars, all’Uomo tigre, a Kitt, Hazzard e tante altre icone.

Saranno presenti sezioni dedicate al vintage, alla polaroid, ai vinili ed ai retrogames, ma anche un’'area kids' con Lego per bambini. Una speciale sezione sarà dedicata al Pisa Calcio anni ‘80, con l’associazione Cento ed il suo Museo, e una al subbuteo, in cui sarà possibile sfidarsi a questo gioco icona di quegli anni. Saranno anche presenti la ricostruzione dello stadio Arena Garibaldi e tutte le collezioni anni ‘80 del gioco. Si potranno rivivere le migliori pubblicità televisive di quell’epoca ed alcuni negozi proporranno oggettistica artigianale anni ‘80. Ci sarà anche una gara cosplay a tema e, all’esterno del Palazzo, un esposizione di mezzi storici. Per festeggiare la sera del sabato, ad ingresso libero, ci sarà un Dj set musicale anni ’80 con i migliori Dj dell’epoca.

"L’idea di realizzare questo evento - spiegano gli organizzatori Riccardo Di Nasso e Alex Sabatini - nasce dall’incontro di due associazioni, Tetraedro e Big Ones, e dalla consapevolezza che quel decennio ha segnato la vita di molte persone. Gli anni ’80 sono stati l’inizio della contemporaneità. In quegli anni sono nate le tante cose che utilizziamo oggi e molte serie tv, film e musica contemporanea si ispirano ancora fortemente a quell’epoca. Erano anni in cui i bambini giocavano spesso con i giochi da tavolo dei quiz televisivi; gli adolescenti rincorrevano la forte crescita tecnologica con i primi videogiochi ed il Commodore 64. Ma, più di ogni altra cosa, gli anni ottanta sono stati segnati dalla musica, dai Dj e dai dischi in vinile".

La manifestazione prenderà il via alle 10 del sabato mattina. Per partecipare, è consigliato un abbigliamento anni ’80. "Sono contento - ha dichiarato l’assessore alla cultura Andrea Ferrante - che Pisa ospiti questa manifestazione finalizzata a rivivere un’epoca che è stata davvero importante dal punto di vista culturale e sociale. Gli anni ’80 sono stati un periodo di cambiamenti, di ricerca di leggerezza e di sperimentazione, anni in cui la tecnologia ha fatto i suoi primi passi nella vita di tutti, finendo per cambiare completamente le nostre abitudini e stili di vita".