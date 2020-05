L'Università ricorda (on line) il 172° anniversario di Curtatone e Montanara

Appuntamento online venerdì 29 maggio alle ore 10.00 per la conferenza "Dai campi di battaglia allo Studio: scienziati e docenti pisani a Curtatone", con cui l'Università di Pisa celebra il 172° anniversario della Battaglia di Curtatone e Montanara che vide protagonista il battaglione universitario composto da studenti e docenti dell’Ateneo pisano e di quello senese.

Dopo la deposizione della corona davanti al monumento ai caduti nel cortile del Palazzo della Sapienza - che per motivi di sicurezza avverrà in forma ristretta - le celebrazioni di quella che è ancora oggi una delle tradizioni più belle e vive dell'Ateneo pisano si apriranno "virtualmente" al pubblico, che potrà seguirle in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Ateneo e su YouTube al seguente link: https://www.youtube.com/watch? v=-MDwNId3jys.

L'evento sarà introdotto da un video che ripercorre, attraverso la musica e le immagini, le commemorazioni degli anni più recenti a cui seguiranno l'introduzione del rettore Paolo Maria Mancarella, e i saluti istituzionali di Carlo Bottani, sindaco di Curtatone, di Francesco Paolo Tronca, commissario straordinario dell’Istituto per il Risorgimento Italiano, e di Christian Satto, del Coordinamento nazionale delle associazioni risorgimentali. Gianluca Gargini porterà il saluto dei goliardi pisani (Savot).

Moderata dal direttore della Domus Mazziniana, Pietro Finelli, la mattinata proseguirà con la relazione di Giovanni Federico Gronchi, ordinario al dipartimento di Matematica, sul “Contributo di Mossotti al calcolo delle orbite dei corpi celesti”. Nel suo breve intervento, il professor Gronchi parlerà delle ricerche di Ottaviano Fabrizio Mossotti nel campo della meccanica celeste, e in particolare della determinazione orbitale. Il problema trattato sarà introdotto e inquadrato nel contesto storico: a questo problema hanno infatti contribuito alcuni tra i più grandi matematici dell'epoca, quali Carl Friedrich Gauss e Pierre-Simon de Laplace.

Subito dopo Valentina Giuffra, associato al dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia, terrà un intervento dal titolo: “Carlo Burci (1813-1875) e il trattamento delle ferite da armi da fuoco nella battaglia di Curtatone e Montanara”. Burci, che fu professore di Clinica chirurgica all’Università di Pisa dal 1846 al 1860, prese parte alla battaglia di Curtatone e Montanara come Capitano del Battaglione Universitario pisano. Dopo un inquadramento della chirurgia nella prima metà del XIX secolo, la professoressa Giuffra prenderà in esame il testo di Burchi “Intorno alle ferite per arme da fuoco osservate e curate in Lombardia durante la campagna del 1848”, che descrive come il chirurgo ha affrontato la cura dei soldati feriti sul campo della battaglia di cui si celebra il 172° anniversario, offrendoci uno spaccato sulla medicina militare del tempo.

Al termine della commemorazione, sarà trasmesso il video curato dal Comitato pisano “per il Risorgimento” intitolato “Volontari di ieri; volontari di oggi. Dialogo sulla battaglia di Curtatone e Montanara tra alcuni studenti di liceo, 172 anni dopo”. Il video è stato realizzato dalla professoressa Lydia Salmeri e dalle studentesse e dagli studenti della Classe III B del Liceo Scientifico “Ulisse Dini” di Pisa, ed è ispirato alle lettere di Andrea Ranzi, che fu docente di medicina del nostro Ateneo e che combatté volontario a Curtatone con il grado di Maggiore del Battaglione Universitario.

Nel pomeriggio le celebrazioni proseguiranno con una vera e propria ‘maratona’ video resa possibile dalla sinergia tra l’Università di Pisa, la Domus Mazziniana, il Coordinamento Nazionale delle Associazioni Risorgimentali e il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio. Grazie alla collaborazione tra le diverse istituzioni saranno liberamente accessibili video che normalmente sono proiettati solo all’interno delle strutture museali o realizzati per l’occasione.