Coronavirus, da Kiev la compagnia di danza annulla il tour italiano: salta 'Alice in wonderland' al Verdi

Gli effetti del Coronavirus si fanno sentire anche nella cultura. Il Teatro Verdi di Pisa rende noto che lo spettacolo ALICE IN WONDERLAND, quarto spettacolo della Stagione di Danza in calendario giovedì 12 marzo, non avrà luogo perché il tour italiano della compagnia del Circus Theatre Elysium, con sede a Kiev, è stato annullato a seguito dell’emergenza del Coronavirus che ha colpito il nostro paese.

La Fondazione Toscana Spettacolo onlus e la Fondazione Teatro di Pisa ne prendono atto e comunicano ai possessori dei biglietti che sarà possibile il relativo rimborso presso i punti vendita dove sono stati acquistati, presentando il biglietto integro, entro martedì 24 marzo 2020.

Gli abbonati alla Stagione di Danza 2019/20 possono richiedere il rimborso del rateo esibendo il proprio abbonamento presso il Botteghino del Teatro Verdi, nei consueti orari di apertura, sempre entro martedì 24 marzo 2020.