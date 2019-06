'Antigone a tre' al Teatro Nuovo di Pisa

Mercoledì 19 giugno alle ore 21 il Teatro della Comunità Pisana presenta 'Antigone a Tre' al Cinema Teatro Nuovo di Pisa, una rielaborazione del grande classico diSofocle in chiave contemporanea. Lo spettacolo prodotto da Associazione Narkissos per la regia di Daniele Matronola e il testo di Isabella Covelli vede tra gli interpreti la stessa Isabella Covelli, Sara Genovesi e Francesca Germanà.

"All'interno delle mura di un appartamento sotto a un letto sta nascosta la nostra eroina tragica, Antigone, sconvolta da una tragica morte, anzi da un tragico omicidio. Tre ragazze, tre coinquiline cercano di evitare di essere sfrattate, sfuggendo all'ira del proprietario di casa".

Insomma dalle mura di Tebe alle mura di un piccolo appartamento, dal conflitto tra un Re e una paladina della giustizia divina a una lite tra coinquiline, dall'ingiustizia della legge umana all'ingiustizia della disumanità, è in questo contesto che la nostra autrice ha collocato la celeberrima Tragedia greca. 'Antigone a Tre' riscrive e rielabora il grande classico di Sofocle cercando di scoprirne e immaginarne le tematiche in chiave contemporanea, permettendoci di sorridere e di giocare con una situazione che vede la sua origine nei principi di solidarietà umana e condivisione, ma che in realtà porta dietro di sé conflitti e sentimenti, spesso nascosti per mesi se non anni. Insomma, giocando con uno dei rapporti più importanti della nostra società: la convivenza tra coinquilini.