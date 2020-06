'Antoinarte 2020 - la mostra on line'

Questa estate lo studio artistico Anto in Arte, non ritenendo opportuno realizzare la quinta mostra di fine corsi "in presenza", ha scelto di fare una mostra on line, visitabile in rete da luglio a settembre 2020 compresi sul blog http://antoinarte.blogspot.com.

Gli artisti/apprendisti propongono qui i loro studi dal vero, le proprie esperienze con i pastelli morbidi, con la pittura ad olio e con la modellazione dell'argilla.

Il talento e la passione emergono ancora una volta tra i colori e i segni grafici, regalando momenti di leggera poesia.

Gallery